Ученые узнали, почему у физически активных матерей здоровее дети

30.06.2020, 20:00, Разное



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Врачи рекомендуют женщинам делать физические упражнения как во время беременности, так и после родов. Их разностороннее воздействие на женский организм хорошо изучено. В новом исследовании ученые показали, каким образом физическая активность кормящей матери может приносить пользу ее ребенку. Научная работа опубликована в Nature Metabolism.

Умеренный уровень физической активности у женщин во время беременности и после родов оказался связанным с увеличением концентрации в их молоке олигосахарида 3-сиалиллактозы (3СЛ). Этот компонент может способствовать снижению у детей риска ожирения, диабета и болезней сердца в течение всей жизни.

3СЛ – компонент женского молока, который помогает развитию иммунной системы новорожденных, влияет на формирование их кишечной микробиоты, подавляет некоторые вирусы и бактерии.

«Наши предыдущие исследования показывали, что здоровье лучше у детей, матери которых упражняются. Мы хотели разобраться, с чем это связано. У нас были поводы считать, что ведущую роль играет материнское молоко, поэтому мы решили фокусироваться на его функции», – сказала Кристин Стендфорд (Kristin Stanford) из Центра исследования диабета и метаболизма Медицинского центра им. Уэкснера штата Огайо (The Ohio State Wexner Medical Center’s Diabetes and Metabolism Research Center), ведущий автор исследования.

Авторы указывают, что это первое исследование, которое демонстрирует, как польза от физической активности матерей передается детям.

Первая стадия исследования была проведена на лабораторных мышах. Ученые кормили мышат, рожденных малоподвижными матерями молоком физически активных мышей. Эти мышата оказались столь же здоровыми, как и дети мышей, выполнявших упражнения.

Во вторую стадию исследования включили 150 беременных и недавно родивших женщин. Их физическая активность оценивалась при помощи специальных трекеров. Ученые провели химический анализ молока всех участниц. Они выяснили, что параллельно с увеличением подвижности у женщин растет концентрация 3СЛ в молоке.

Ученые указывают, что количество 3СЛ в молоке не всегда было связано с интенсивностью нагрузок. Это значит, что легкие и умеренные упражнения могут принести достаточную пользу.