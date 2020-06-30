 

Личное: «Пока мама не видит»

30.06.2020, 19:55, Разное

Как вы знаете, я всегда выступаю за законные права женщин, даже если она — ну, скажем так, не очень права в конфликте. Любая разведённая женщина, оставшись с ребёнком, имеет право на личное счастье, согласны?

Ну, в самом деле, не хоронить ведь ей себя заживо, правильно? Особенно, если ты членка комитета по культуре и бла-бла-бла:


Фото: Соцсети

Милана Тюльпанова, дочь богатого сенатора Тюльпанова, как вы знаете, не только страдала наркоманией, но и отжала зачем-то ребёнка у бывшего мужа.

Однако страсть Миланы к футболу в её молодом нутре не прошла.

Подруга Миланы Тюльпановой Карина выложила в соцсети для эскортниц забавное видео. Рекомендую к просмотру:

https://t.me/lenamiro/6485
Видео: Телеграм-канал

Объясняю, что мы видим, для тех, кто не в курсе жизни насекомых.

Напротив подруги сидят (слева-направо) разведённая членка комитета по культуре Тюльпанова, малолетний сын Миланы Тёма и гастарбайтер из Ирана, футболист питерского футбольного клуба Зенит.

Гастарбайтер своим мозгом придумал забавную шутку — сложить пальчики чужого ребёнка в неприличный жест. Когда получилось, он очень обрадовался и заявил сидящей напротив бабе: Карина, это — тебе!

Видео называется «Пока мама не видит», хотя она прекрасно всё видит и, что самое непонятное, ей всё это смешно.

Я не знаю, что может почувствовать отец ребёнка, если он это увидит, но даже я, бездетная сволочь, за такое могла бы расцарапать всю морду, а потом бить ногами.

И претензия у меня не к иранскому гастарбайтеру — его-то я как раз могу понять. У них, в Иране, нравы — не чета нашим. Женщины так там себя не ведут, а потому парень просто ошалел от вседозволенности.

Я повторю: любая женщина имеет право на личное счастье после развода. Но разве то, что мы видим в ролике — это попытка устроить такое счастье или всё-таки пьянка двух женщин с заниженной мерой социальной морали?

На мой взгляд, второе. Это — форменный разврат. И он тем хуже, что тут присутствует ребёнок, который впитывает непотребство с молоком горе-матери.

У меня просто нет ответа на вопрос, зачем членка по культуре отжала ребёнка — чтобы таскать его, когда сама таскается по гастарбайтерам?

Источник: Лена Миро



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