Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова

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30.06.2020, 19:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, у него проблемы с сердцем, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Защитник сообщил, что Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста. В связи с этим он даже не собирался посещать могилу матери, народной артистки РСФСР Аллы Покровской, 25 июня – в годовщину ее смерти, передает «Звезда».

По словам Пашаева, актер сильно переживает из-за смерти Сергея Захарова в ДТП.

«Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», – утверждает юрист.

Ранее Пашаев также заявил, что у Ефремова 25 июня произошел сердечный приступ.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы, где врезался в автофургон. Водитель фургона погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для Ефремова максимальный срок. 



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