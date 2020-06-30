 

“Мамасита на работе”: Ксения Бородина получила порцию критики за злоупотребление фотошопом

30.06.2020, 19:53, Разное

Популярная телеведущая Ксения Бородина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, вызвавший негативную реакцию у части её подписчиков. По мнению фолловеров, знаменитость чересчур увлеклась использованием корректирующих фильтров на фото.
Примечательно, что подозрения в злоупотреблении фотокоррекциями снимков появлялись в микроблоге красавицы и ранее. В частности, не так давно критике был подвергнут пляжный кадр, отснятый телезвездой во время недавнего отдыха в Сочи. “На себя непохожи. Лицо какое-то длинное, совсем другое”, – объяснили причину своих подозрений подписчики. Свежее же фото, появившееся в ленте Ксении Бородиной на днях, не охладило пыл критиков, а лишь только раззадорило их нападки. На опубликованном фото ведущая, вернувшаяся с курорта в столицу, решила покрасоваться на фоне солидного интерьера в ярком тёмно-оранжевом жакете и коротких черных шортах, открывающих зрителю её загорелые стройные ноги. “Мамасита на работе”, – таким слоганом сопроводила снимок Бородина. Однако внимание не вполне доброжелательных фолловеров привлекла вовсе не сама красотка, а белая полоса мебельной отделки на заднем фоне. “Видно же, что фотошоп! Белая полоска из прямой стала кривой”, – заявил один из подписчиков. “Обработка фото – ужас, конечно”, “Зачем много фильтра”, – поддержали автора реплики другие.

Впрочем, стоит отметить, что намного больше было комментариев похвального характера.”Ксения, вы великолепны!”, “Какая же ты красотка!”, “Всем мамаситам мамасита”, – высказали свои позитивные эмоции любимице поклонники. К слову, сама Ксения Бородина не смогла устоять от соблазна и ответить в комментариях хейтерам на критику: “Мне кажется, все, кто информирует эти гадости, у вас с головой перебор. Там нет ни грамма фотошопа!”. Всего за день публикация ведущей набрала более 260 тысяч “лайков”.



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