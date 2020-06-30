Вслед за Дэвидом Бекхэмом: брат Кейт Миддлтон рассказал о своем необычном хобби

30.06.2020, 19:52, Разное

Младший брат Кейт Миддлтон – Джеймс – в последнее время регулярно предоставляет новостные поводы о себе, причем исключительно в позитивном ключе: то он продает щенков с благотворительной целью, то запускает компанию в честь спаниеля, спасшего его от депрессии, то… рассказывает о своем хобби. Джеймс поведал, что уже лет 10 занимается пчеловодством, и несколько часов назад опубликовал в Instagram видео с подробным отчетом. Снято оно было на территории поместья в Беркшире, где прошло их с герцогиней Кэтрин детство. В преддверии этого Джеймс также написал эссе для издания Daily Mail на тему позитивного эффекта, который оказывают пчелы на его ментальное здоровье.

Я написал небольшое любовное письмо потрясающей медоносной пчеле, которое было опубликовано на @dailymail. Я являюсь страстным защитником этих гениальных трудолюбивых маленьких созданий с тех пор, как начал самостоятельно заниматься пчеловодством около 10 лет назад. Я был влюблен в них с детства. Сейчас у меня есть почти полмиллиона пчел в 8 ульях на лугу рядом с нашей семейной усадьбой Баклбери в Беркшире. Я провел рядом с ними много счастливых часов в период карантина. Я просто в восторге от этих невероятных насекомых! – таким эмоциональным текстом сопровождался видеоролик.

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Публикация от James Middleton (@jmidy)29 Июн 2020 в 7:51 PDT

В эссе Джеймс добавил, что пчеловодство для него – “активная форма медитации, шанс избежать психического расстройства”:

Когда я нахожусь рядом со своими пчелами, как будто кто-то включает беззвучный режим на все, что меня беспокоит. Я также очень рад, что моя невеста Ализе разделяет мое увлечение. В начале наших отношений я купил ей специальный защитный костюм, и когда она начала помогать мне с ульями – во время карантина – она также почувствовала себя очень счастливой.

Еще один пчеловод среди мировых знаменитостей – Дэвид Бекхэм. Некоторое время он выкладывал в Instagram процесс создания улья – Дэвид занимался этим лично. На вопрос Виктории, зачем он это делает, экс-футболист ответил: “Ты очень порадуешься, когда у нас будет свой собственный мед”.

Дэвид Бекхэм с детьми

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)18 Июн 2020 в 7:35 PDT