Стало известно содержание полученной Путиным от ветерана папки

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30.06.2020, 19:48, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Овинников передал президенту Владимиру Путину папку, в которых содержатся архивные документы с информацией о погибших братьях, чтобы российский лидер рассмотрел возможность представления их к награде, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы буквально перед мероприятием узнали, что [Иван Михайлович Овинников] попросил дать ему возможность передать президенту документы. Мы спросили, может, мы можем чем-то помочь? Он сказал – нет, у меня два брата, которые воевали, и там – представление на государственную награду, сами братья, к сожалению, погибли», – передает слова губернатора ТАСС.

Глава региона отметил, что ветеран хотел, чтобы президент лично ознакомился с документами.

Президент взял папку, внимательно выслушав ветерана. Путин пообещал «обязательно ее изучить и разобраться», сообщил Руденя.

Президент Владимир Путин в ходе открытия мемориала во Ржеве передал записку одному из ветеранов – на церемонии Николай Черных присутствовал в сопровождении девушки Екатерины, которая мечтала получить рукописный текст и автограф Путина. Фронтовик передал просьбу президенту, которую тот выполнил.

Во вторник Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.



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