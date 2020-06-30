Мнение: Новая угроза

30.06.2020, 19:43, Разное

Так как тема с коронавирусом работает все хуже, к ней решено добавить новую. Сообщается, что в Китае (а где же еще) найден мутировавший штамм свиного гриппа H1N1, потенциально способный вызвать новую пандемию. Видимо, эпидемическую карту будут разыгрывать до конца, так как она показала себя крайне эффективной – около 10% мировой экономики сброшено в утиль за последние полгода. Вряд ли какая война, включая и мировую, сумела бы решить задачу с большим эффектом.

США в преддверии вероятного внутреннего конфликта будут "грузить" весь остальной мир проблемами, причем нешуточными. Естественно, с помощью подконтрольных им национальных клановых и элитных группировок. В американскую свару потенциально могут вмешаться Европа, Россия, Китай и (здесь есть еще ряд вопросов, но тем не менее) Великобритания. По всей видимости, загружать проблемами будут именно эти макрорегионы мира. Какая-нибудь Африка угрозы не представляет, а потому мы уже видим по "пандемии" коронавируса, что ее это всё затрагивает в меньшей степени.

Свиной грипп – это тоже не шутка. Помимо того, что можно включать новые карантинные мероприятия для людей, под удар попадет, как и в прошлый раз, целый сектор животноводства. А это – новые негативные последствия для экономик. Собственно, экономические проблемы – наиболее плодотворные с точки зрения отвлечения внимания от событий в Америке. В случае, если события в США пойдут действительно по негативному сценарию прямого столкновения элитных групп (причем даже не особо важно – будет ли это холодная гражданская война или разной степени "погорячее"), то экономический коллапс во всем мире и необходимость спасения национальных экономик (вместе с неизбежными социальными потрясениями) надежно прикроет американский конфликт от любого вмешательства извне. Это, кстати, вполне обоснованная угроза: как правило, любая гражданская война всегда сопровождается прямой или опосредованное внешней интервенцией, когда внешние игроки очень хотят направить ход событий в выгодном для них русле.

Вот чтобы минимизировать риски внешних факторов, нужно к этому подготовиться заранее. Эпидемии, крах экономик, небольшие, но ожесточенные локальные столкновения и войны – думаю, что если гражданская в США станет реальностью, то параллельно ей волнами будут накатывать катастрофы по всему миру и в первую очередь в названных выше регионах. Что-то будет носить чисто проектный характер, что-то произойдет потому, что накоплены противоречия, но логика вполне очевидна и напрашивается.