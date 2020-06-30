Мнение: Письмо: “Женственной женственности не вышло”

30.06.2020, 19:40, Разное

Разберем еще одно письмо про имидж и сделаем перерыв, будем другие типы изучать.

seriykcardinal

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, мне повезет и письмо попадет на разбор вашим комментаторам. Самостоятельно увидеть, почему зачастую незнакомые люди с первых секунд занимают по отношению ко мне оборонительную позицию, у меня не выходит. Я порой и рта открыть не успеваю, поэтому помимо плохих границ пеняю и на плохой имидж.

(Это бывает с Выскочками чаще всего. Хотя автор на Выскочку сейчас не особо похожа. Поэтому я думаю, она преувеличивает. Это нормально, когда незнакомые люди не кидаются вам навстречу, на то они и незнакомые. Относиться к чужим настороженно – норма)

Ссылка на фотоальбом – https://seriykcardinal.livejournal.com/photo/

Мне 30 лет. Я фрилансер на международных проектах. Живу с мужем. Детей нет. Есть мама, которой стараюсь помогать как финансово, так и физически (у нее частный дом, хозяйство и большой сад).

По конституции ДЖД (наверное тип Земля) была в более молодом возрасте, а после того как прошла кортикостероидную терапию и меня наконец отпустил синдром Кушинга поняла, что теперь я наверное ближе к ДЖМ из-за “поплывшего” низа лица и опустившихся уголков губ. Лицо в расслабленном состоянии имеет угрюмый вид. Попытки вжиться в девичьи цветастые платья, локоны, и глубокое декольте, стали выглядеть не просто странновато, но уже и смешно.

(Если вы посмотрите альбом автора, будет понятно, что как раз сейчас она выглядит хорошо.

Пять лет назад выглядела куда хуже

)

Всегда нравилось заниматься своим внешним видом: спорт много лет, режим, увлечение макияжем в раннем возрасте и эксперименты с одеждой. Лет с 20 было много каблуков, платьев, локонов, и украшательств массивной бижутерией. Это при том что у меня Д- нос, низкий от природы голос, рост 164 и лицо в расслабленном состоянии имеет угрюмый вид. Каша между конституцией и декорацией. Видимо поэтому одежда и цвет волос менялись, а реакция людей все та же – недоумение и пассивная агрессия.

Однажды я увидела себя на видеозаписи (не знала что снимают) как я вдруг начинаю суетиться, делать голос выше, и смотрю растерянным взглядом на собеседника. Тогда мне показалось логичным, что нужно идти от своих особенностей и сделать вслед за таким вот поведением и внешний вид еще мягче, чтобы не выглядеть нелепо.

(Многие считают особенностью своей и даже уникальностью баги и плохие границы, а черты лица стараются переделывать или закрашивать. Но вот это и есть неуважение к себе и даже нелюбовь, потакание той части себя, которая как раз-таки случайна, поверхностна и нуждается в исправлении. Суетливость, беспомощность, напряженность, боязливость, неуверенность – все это проблемы локуса и самооценки, все это нужно убирать, как сорняки из сада)

Осветлила волосы, чтобы добавить объема – убрала длину и начала крутить локоны, интенсивнее красить губы. Выглядело это так: я отдельно, а прическа отдельно. Нос казался мясистее. Решила вернуться снова в темный, отпустила длину и сменила каблуки на кроссовки/ботинки, раз женственной женственности не вышло из меня.

(Автор достаточно женственная, но в ней много Д, она Молния скорее всего по типу. Молнии – очень женственные женщины могут быть, но в них нет холода, поэтому прозрачные ткани и светлые холодные оттенки им не идут, и почти нет С, поэтому светлые локоны, рюшки, воланы и пасторальные расцветки им тоже не идут. Женственный силуэт одежды, пожалуйста, каблуки, длинные волосы и украшения – да. Женственность разная бывает)

Сейчас думаю что большая часть проблем из-за жадности моей и щипцов в одежде, которые никак не хотела убрать. Нужно было непременно привлечь внимание к себе всеми способами: джинсы – только скинни, майки тоже обязательно очень облегающие. Более элегантные вещи, свободного кроя, казалось, делают меня еще ниже ростом и толще. На глазах стрелки, серьги до плеч. Всего этого я не рефлексировала пока не начала читать ваши посты по тегу “Имидж”.

(В Молнии есть немного воздуха, но все-таки это Д-тип, а Д-тип должен быть элегантным и сдержанным. Все понимают, почему?)

Блог активно читать начала как раз в период своей терапии (у меня обнаружили аутоимунное заболевание), когда лицо уже раздуло. Встречать каждое утро в зеркале чужое лицо было странно, это угнетало и заниматься внешним видом мотивации было все меньше. Был соблазн отложить все до лучших времен. Но спасибо, Эволюция! Благодаря публикациям пришло понимание, что нужно работать с тем, что есть. Решила оставить посильную физическую нагрузку, чтобы не потерять тело, постаралась успокоить мимику, перестать суетиться и делать писклявый голосок, когда со мной неожиданно заговорят на улице. Яркий макияж и крупную бижутерию, веселенький маникюр тоже убрала. Перестала прятать на фотографиях свой нос от себя же. На фото стала нравиться себе больше, в живом же общении перестраиваться сложно, но я стараюсь.

Думаю, чтобы получить красивый образ, стоит строить ДЖМ. Выбрать конкретный родительский тип затрудняюсь, как и адекватный ему гардероб. Пока в планах – возобновить визиты к косметологу чтобы помочь убрать остаточный отек с лица, сделать волосы короче и немного светлее (сейчас черные). Перестать делать брови домиком, когда улыбаюсь. В остальном, на месте своего имиджа у меня белое пятно. И по гардеробу не совсем понятно куда стремиться.

(Не нужен цвет светлей и так хорошо. Каких-то проблем с лицом на фотографиях автора не видно. Скорее всего она страдает слишком пристальным вниманием к своим воображаемым недостаткам, фокус все время на себе, это очень мешает спонтанности. Надо научиться отвлекаться и расслабляться, не думать все время, как вы выглядите в чужих глазах. Иначе ваш поток жизненной энергии все время придушен и нормально вы выглядите только на собственных селфи, и то не очень. Хотите сиять и искриться, девочки, учитесь убирать с себя фокус. И мальчики тоже. Мужчины с фокусом на себе еще хуже выглядят. Красивыми люди бывают только когда чем-то увлечены. Понятно почему?)

Помогите, пожалуйста, увидеть ошибки в имидже.

Эволюция, благодарю