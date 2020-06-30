Ученые предложили метод лечения закупорки кровеносных сосудов препаратами от болезни Альцгеймера

30.06.2020, 19:30, Разное

Объединенный коллектив британских ученых провел исследование, в ходе которого выявил вероятную эффективность препаратов для лечения болезни Альцгеймера в процессе лечения закупорки кровеносных сосудов. Указанный негативный процесс характерен для ожирения, диабета II типа и ряда других заболеваний.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих университеты городов Лидса и Данди (Великобритания), стало понимание ключевого механизма, запускающего в человеке негативные изменения в кровеносных сосудах. Таковым является факт перепроизводства в человеческом организме фермента под названием ВАСЕ1, провоцирующего генерацию белка бета-амилоида. В свою очередь, повышение уровня данного компонента коррелирует с процессом повреждения поверхностного слоя кровеносных сосудов, приводящего к их закупорке. В ходе восьмилетней научной работы, проводимой с привлечением представителей фауны, исследователи изучили эффект экспериментального соединения под названием М-3, останавливающего губительное действие ВАСЕ1. При этом было замечено, что совокупность ранних аномальных биологических процессов, характерных для болезни Альцгеймера, может перекликаться с аналогичными, имеющими место у больных ожирением или диабетом. Специалисты предполагают, что теоретически лекарства против деменции могут быть эффективными в решении проблемы закупорки кровеносных сосудов.

На данный момент, по словам ученых, проведенные клинические испытания с участием людей пока не продемонстрировали наглядных положительных результатов в этой сфере. Однако научная работа продолжается, и эксперты надеются получить более оптимистичные итоги.