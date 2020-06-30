 

Ведущий “Дома-2” Влад Кадони не скрывает новой влюбленности от поклонников

30.06.2020, 19:30, Разное

Известный телеведущий реалити-шоу “Дом-2” Влад Кадони не стал скрывать от поклонников, что снова влюбился. Не так давно шоумен расстался с одной из участниц скандального проекта.
Пока остается неизвестным, что же произошло между бронзовым призером программы “Битва экстрасенсов” и его бывшей возлюбленной, так как ни ведущий, ни девушка никак не комментировали любовный разрыв. Экс-избранница ранее говорила, что в этом есть только ее вина и сейчас очень сожалеет, что изменить ничего уже нельзя.

Как информирует интернет-ресурс “ГлобалМск”, у Влада Кадони появилась новая “дама сердца”. Общаясь с поклонниками, обычно скрытный шоумен признался, что ему уже не нужно искать свою любовь. “У меня она уже есть”, – поделился с фанатами телеведущий, отмечая, что его поиски увенчались успехом. Имени избранницы знаменитость не стал раскрывать, известно лишь, что к его деятельности она не имеет никакого отношения.



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