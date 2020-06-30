 

Мнение: Явка горит!

30.06.2020, 19:25, Разное


Досрочное голосование на “Полюс-Алдан”, Якутия. Без отрыва от производства

Ройзман пишет в Твиттере:

“Ого, пожар в публичном доме!
В Екб явка на обнуление…17%!
При том, что план из АП – 55%, а основной ресурс уже израсходовали. Один из худших показателей в стране.
Екатеринбург, уважаю”.

Это действительно прекрасно. В Москве “подстраховались” с этим непристойным “электронным голосованием” (якобы туда чуть ли не миллион зарегистрировался, согласно бравурным реляциям Венедиктова) – но тенденция налицо. И понятно, что они так забегали, заодно и Путина приплетя: ясно, что всех, кого они смогли на участки загнать – они загнали за предыдущие 6 дней. Для того ведь и надо было устроить голосование в рабочие дни – так гораздо проще “нагибать” работников силами уже заранее прогнутого менеджмента и собственников: обещай отгул, приставляй мастеров для отконвоирования, гони скотов, прямо не снимая рабочей одежды – вот и процент явки! И, как видим, даже при таких послаблениях – всего 17%. “Не пошла Москва моя!”

А завтра и вовсе выходной, непослушный электорат прыснет, мышами из-под веника, на шашлыки и дачи, да и остались явно те, кто и так голосовать не рвался (иначе раньше бы пришли, например, в субботу или в воскресенье).

Словом, все идет к тому, что комиссиям на вбросах и переписывании журналов учета избирателей придется завтра потрудиться ударно и сверхурочно. Кресло под Кириенкой зашаталось, я прям переживаю за него! Конечно, все сделают тип-топ – но ведь осадочек-то у злопамятного бункерного сидельца останется. Свое “выдергивание” в какой-то занюханный Ржев, да еще по авралу, он точно не простит.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мнение: Реалии отечественной фантастики

07.05 / Мнение: Полиции пришлось заехать на газоны, чтобы поймать нарушителя самоизоляции

01.05 / Доказано разрушающее действие смартфона на позвоночник

13.04 / Ситуация стремительно ухудшается: новое заявление Путина по коронавирусу

21.04 / В РФ обновили список подпадающих пол налог на роскошь автомобилей

08.05 / Мнение: Душа настоятельно просит 1937 года: о вбросе Варламова про Томск

17.05 / Мнение: Письмо: “Жжение в груди”

24.06 / Онкологи Санкт-Петербурга к осени ожидают большое количество выявленных онкозаболеваний

02.06 / Правительство предложило строить дома без мусоропроводов

30.06 / Полине Гагариной приписывают роман с мужчиной, у которого жена и двое детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска