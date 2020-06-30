Мнение: Явка горит!

30.06.2020, 19:25, Разное



Досрочное голосование на “Полюс-Алдан”, Якутия. Без отрыва от производства

Ройзман пишет в Твиттере:

“Ого, пожар в публичном доме!

В Екб явка на обнуление…17%!

При том, что план из АП – 55%, а основной ресурс уже израсходовали. Один из худших показателей в стране.

Екатеринбург, уважаю”.

Это действительно прекрасно. В Москве “подстраховались” с этим непристойным “электронным голосованием” (якобы туда чуть ли не миллион зарегистрировался, согласно бравурным реляциям Венедиктова) – но тенденция налицо. И понятно, что они так забегали, заодно и Путина приплетя: ясно, что всех, кого они смогли на участки загнать – они загнали за предыдущие 6 дней. Для того ведь и надо было устроить голосование в рабочие дни – так гораздо проще “нагибать” работников силами уже заранее прогнутого менеджмента и собственников: обещай отгул, приставляй мастеров для отконвоирования, гони скотов, прямо не снимая рабочей одежды – вот и процент явки! И, как видим, даже при таких послаблениях – всего 17%. “Не пошла Москва моя!”

А завтра и вовсе выходной, непослушный электорат прыснет, мышами из-под веника, на шашлыки и дачи, да и остались явно те, кто и так голосовать не рвался (иначе раньше бы пришли, например, в субботу или в воскресенье).

Словом, все идет к тому, что комиссиям на вбросах и переписывании журналов учета избирателей придется завтра потрудиться ударно и сверхурочно. Кресло под Кириенкой зашаталось, я прям переживаю за него! Конечно, все сделают тип-топ – но ведь осадочек-то у злопамятного бункерного сидельца останется. Свое “выдергивание” в какой-то занюханный Ржев, да еще по авралу, он точно не простит.