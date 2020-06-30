 

Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти

30.06.2020, 19:23, Разное

В Бийске 56-летний местный житель до смерти избил супругу-инвалида. Инцидент произошел в апреле текущего гола, однако расследование дела завершилось лишь сейчас.

Выяснилось, что после распития алкогольных напитков мужчина начал бить свою 68-летнюю жену, которая не могла самостоятельно передвигаться. Затем он бросил ее в подвал. На следующий день он вытащил ее и продолжил избивать. Женщина скончалась в больнице. Позже вдовец рассказал, что причиной конфликта стало исчезновение денег.



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