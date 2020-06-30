 

В фермерском хозяйстве под Костромой волчица покусала 6-летнюю девочку

30.06.2020, 19:16, Новости дня

В фермерском хозяйстве Абрамово Костромской области волчица напала на 6-летнюю девочку. Ребенок с родителями приехал на экскурсию. Было много животных в вольерах, в том числе и волки. Нападение произошло, когда экскурсовод предложила покормить зверей.

Как передает ГТРК "Кострома", выходящая на канале "Россия 1", ферма в Абрамово славится небольшим зоопарком. С животными можно не только общаться, но и кормить их. Соответствующий патент оформлен по необходимым правилам. В числе зверей — степная волчица по кличке Дейнерис. Она попала в хозяйство из Костромского зоопарка. Девочка с семьей во время экскурсии слишком близко подошла к вольеру с волчицей. Та очень быстро просунув голову между землей и границей клетки, вцепилась ребенку в ногу.

В результате нападения у девочки оказалась порвана мышца на голени. Ребенка доставили в больницу Костромы, где сразу сделали операцию. Следователи областного Следственного комитета возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что хозяева фермы и семья девочки живут в Красном-на-Волге и дружат много лет. Однако спорные вопросы морального вреда будет решать суд.

Текст:

ГТРК "Кострома"



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