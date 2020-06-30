 

Минкомсвязи: персональные данные россиян для цифровых пропусков удалены

30.06.2020, 19:16, Новости дня

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков, удалены.

По словам представителя ведомства, это относится лишь к тем регионам, где пропускной режим уже отменен, сообщает РИА Новости.

В то же время в пресс-службе столичного департамента информационных технологий опровергли данную информацию. В ведомстве отметили, что все персональные данные москвичей будут уничтожены после завершения служебных процедур, которые касаются пропускного режима.

К слову, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее уже говорил, что информация, введенная при оформлении цифровых пропусков, будет удалена после проведения всех судов по штрафам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Автопроизводство в Британии в апреле упало до довоенного минимума

06.06 / Иван Голунов рассказал о несвязанности его уголовного дела со статьей о ритуальном бизнесе и ФСБ

15.04 / В Германии карантин продлили до 3 мая, но разрешили открыть магазины

14.04 / Ученые рассказали, что поможет вылечить зимнюю депрессию

03.06 / В ООН раскритиковали США за приравнивание протестующих к террористам

11.06 / Германия осудила планы Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан

25.05 / NYT – запрет рейсов из Бразилии в США стал ударом по позициям Болсонару

10.04 / Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь россиянам в период пандемии

21.04 / Обзор смартфона Huawei P40 Lite: “младший брат” флагмана

16.06 / В Гималаях трое индийских военных погибли во время столкновения с китайскими солдатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска