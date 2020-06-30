 

В 2019 году “Укрпошта” выплатила в госбюджет в четыре раза больше дивидендов, чем за предыдущие 10 лет

30.06.2020, 19:15, Новости дня

В 2019 году “Укрпошта” выплатила в государственный бюджет Украины рекордную сумму дивидендов за всю историю компании. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Сегодня впервые за всю историю существования “Укрпошти” предприятие выплатило рекордное количество дивидендов в госбюджет за прошлый год – 202,7 млн грн. Эта сумма в четыре раза превышает объем дивидендов, который был уплачен национальным почтовым оператором в течение последних 10 лет”, – подчеркнул Криклий.

Отмечается, что отчисления “Укрпошти” в государственный бюджет по результатам 2019 года составили 50% от чистой прибыли предприятия. Помимо этого, компания уже оплатила 36,5 млн грн авансового взноса по налогу на прибыль за 2020 год.

“Для сравнения: в течение последних 11 лет сумма отчислений “Укрпошти” в украинский бюджет колебалась от 4,8 млн грн (2008–2009 годы) до 12 млн грн (2012 год). А в 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 годах выплата дивидендов вообще не производилась”, – уточнили в Мининфраструктуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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