Представитель Украины при ЕС призвал Европарламент осудить поездку французских евродепутатов в аннексированный Крым

30.06.2020, 19:15, Новости дня

Представитель Украины при Европейском союзе, посол Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить поездку французских депутатов Европарламента в аннексированный Россией Крым. Об этом 30 июня сообщили “Интерфакс-Украина” в миссии Украины при ЕС.

Соответствующее письмо Точицкий направил президенту Европарламента Давиду Сассоли и главе комитета Европарламента по иностранным делам Давиду Маккаллистеру, говорится в сообщении.

Точицкий в письме отметил, что организация визита делегатов в Крым является “очередной бесполезной попыткой России легитимизировать свои противоправные действия на территории Украины, в частности, проведение незаконного голосования о внесении изменений в конституцию РФ”.

“С 2014 года Европейский парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация в области прав человека и милитаризация полуострова постоянно стоят на его повестке дня. Поэтому я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику против независимых стран”, – заявил он.

В миссии Украины при ЕС отметили, что визит отдельных французских депутатов нарушает украинское законодательство и противоречит официальной позиции Евросоюза о безоговорочной поддержке территориальной целостности Украины.

Накануне сообщалось, что делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Глава так называемого комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Голосование проходит и в оккупированном Россией Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что такие действия РФ будут иметь для нее политические и правовые последствия.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.