 

«Голос каждого из вас самый важный»

30.06.2020, 19:10, Разное

Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором призвал прийти на избирательные участки и оставить свой голос по поправкам к Конституции. Телеобращение транслировалось из Ржева, где сегодня президент вместе со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориального комплекса.

«Завтра, 1 июля, основной день голосования [по поправкам в Конституцию]. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — пояснил Путин.

Согласно видеозаписи с закрытого совещания руководства Пенсионного фонда, 1 июля гражданам с детьми до 16 лет выплатят назначенные президентом из-за пандемии коронавируса пособия. Глава ПФР просил своих подчиненных не «акцентировать» на этом внимание, а Минтруд объяснил начало выплат в последний день голосования особенностями «технического алгоритма».

За пять дней голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию явка превысила 45% (почти 50 млн человек). В некоторых регионах на участки пришли более 60% жителей, а в онлайн-голосовании, которое доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, приняли участие более миллиона человек (90% от всех зарегистрировавшихся).

Согласно данным экзитполов ВЦИОМ, поправки к Конституции поддержали 76% опрошенных на выходах с участков. В Кремле заявили, что солидарны с позицией ЦИКа, который посчитал допустимым обнародовать данных экзитполов до завершения голосования по поправкам.

Из-за пандемии ЦИК разрешил проводить плебисцит на открытом воздухе. В ряде регионов избирательные комиссии выбирали необычные места для голосования, например, за гаражами, в военных палатках, на карусели, на пнях или в багажниках автомобилей.

Источник: Новая газета



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