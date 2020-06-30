 

«Напои меня зелием своим»: Владимир Кузьмин опубликовал снимок с банкой рассола времен романа с Пугачевой

30.06.2020, 19:09, Разное

Владимир Кузьмин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал архивный снимок, на котором запечатлен с банкой рассола с помидорами. Фотография, судя по всему, была сделана еще в восьмидесятых годах ХХ века, в период бурного романа с Примадонной.
На опубликованном снимке певец с длинными кудрявыми волосами удивленно смотрит на кого-то за кадром, держа в руках открытую банку с соленьями. За спиной музыканта стоит шкаф с чайным сервизом и хрустальными стаканами. Владимир Кузьмин в описании под постом попросил поклонников придумать название для фотографии. Пользователи Сети откликнулись множеством интересных комментариев. «Напои меня зелием своим…», «Спасительный рассол», «Будни музыканта», «Когда услышал, что эти помидоры есть нельзя…», – написали подписчики.

Одну из интересных историй времен отношений Кузьмина и Пугачевой ранее поведал Игорь Николаев. Композитор однажды проснулся дома у Аллы Борисовны после веселой ночи и, войдя в комнату спящих Примадонны и Кузьмина, сказал: «О, две звезды». После этих слов Николаев в соседней комнате написал одноименную композицию, покорившую всех жителей СССР.



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