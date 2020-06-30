Джеймс Джеффри: США не будут сотрудничать с «Астанинским форматом»

30.06.2020, 19:00, Новости дня

США не считают «Астанинскую группу» – конференцию России, Ирана и Турции по поиску урегулирования в Сирии –способствующей разрешению сирийского конфликта, и не будут сотрудничать с этим форматом в ходе своих усилий по восстановлению Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри (James F. Jeffrey), отвечая в ходе телефонного брифинга во вторник на вопрос Русской службы «Голоса Америки».

«Астанинская группа» разработала несколько договоренностей о прекращении огня, но в Идлибе эти договоренности были полностью нарушены, и силы Асада туда вошли, так что никакого вклада в урегулирование эта группа не внесла. Несколько раз они пытались перехватить инициативу по поиску мирного разрешения (сирийского кризиса – ред.) у ООН, ее спецпредставителя Гейра Педерсена и его предшественников, чему мы сопротивлялись» – заявил Джеймс Джеффри.

Спецпосланник США по Сирии добавил, что Вашингтон «сотрудничает очень тесно с Турцией по различным аспектам ситуации в Сирии» и «проводит частые дискуссии с Россией о том, как закончить конфликт».

«Мы не работаем с «Астанинской группой» как с чем-то единым, и, конечно, мы не ведем никаких дел с Ираном. Вся наша политика в отношении Сирии основана, среди прочего, на том, что все силы в Сирии, подчиняющиеся Ирану, должны быть выведены из этой страны» – подчеркнул Джеймс Джеффри.

Американский дипломат заявил о необходимости продления срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2504, касающейся трансграничных поставок гуманитарной помощи сирийскому населению, срок действия которой истекает 10 июля. По словам Джеймса Джеффри, действие этого документа следует продлить на год: и «если не возобновить его действие, то это станет катастрофой для людей в Сирии».

Решение о трансграничных операциях по доставке гуманитарной помощи Сирии было принято резолюцией Совбеза ООН в 2014 году, действие которой ежегодно продлевалось, однако в 2019 году Россия стала блокировать ее продление. В январе 2020 года Совбез ООН смог договориться о продлении работы лишь двух из четырех пунктов пропуска гуманитарной помощи, а 10 июля истекает и эта договоренность. США неоднократно осуждали Россию за саботирование поставок гуманитарной помощи сирийскому населению, пострадавшему от войны.

Также в ходе брифинга дипломат заявил, что США работают над новыми санкциями в отношении Сирии: «Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы выйти с дополнительным пакетом санкций, о котором мы бы могли объявить. Я не могу вам сейчас сообщить дату, но мы работаем над этим, и уверены, что необходимо сохранять давление на режим (Асада в Сирии – ред.)».

Джеймс Джеффри при этом сказал, что трудно оценить влияние на власти Сирии тех санкций, которые уже были введены, но подчеркнул, что у таких шагов есть «психологический эффект, воздействующий на людей, против которых они введены – поскольку мы применили санкции к тем, кто занимает руководящие должности, тем, кто принадлежит к семье Асада или военному руководству, и также есть вторичный эффект, связанный с возможностями режима выделять деньги на войну против собственного народа».

Ранее во вторник представитель Кремля подтвердил опубликованную в турецких медиа информацию о том, что саммит «Астанинского формата» пройдет 1 июля в режиме телеконференции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор президентов России, Ирана и Турции состоится в середине дня по московскому времени в среду.

Две недели назад в Москву приезжал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, который после встречи с российским министром Сергеем Лавровым сообщал о договоренностях по поводу проведения саммита в «Астанинском формате».