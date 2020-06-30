Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

30.06.2020, 18:58, Разное

1. На «Справочнике патриота» вышла статья со статистикой по суммарному коэффициенту рождаемости в России (упрощённо говоря, это показатель среднего числа детей, рождённых на свет одной средней женщиной):

https://ruxpert.ru/Статистика:Суммарный_коэффициент_рождаемости_в_России

СКР является одним из главных показателей демографической ситуации в стране. Когда значение этого коэффициента становится ниже 2,1 ребёнка на женщину, это говорит о прекращении естественного прироста населения за счёт рождаемости. Впрочем, в этот момент не обязательно начинается снижение численности населения – если имеется существенный миграционный прирост или быстро растёт продолжительность жизни, то внешне демография выглядит весьма благополучной.

Как видно, за эту ключевую отметку СКР в России занырнул ещё в позднесоветские времена. Песня «я у бабушки живу» — это примерно брежневские времена:

https://www.youtube.com/watch?v=eDocZvF2WjA

Восстановление рождаемости в 1980-е до уровня простого воспроизводства оказалось недолгим. В 1990-е наступил провал, который, впрочем, можно рассматривать как продолжение общего советского тренда по быстрому сокращению числа детей в семьях.

В 2015 году некоторые думали, что ещё несколько лет, и Россия выйдет на позднесоветские показатели СКР. 1,8 ребёнка на женщину – это вполне достаточный уровень, чтобы в условиях роста продолжительности жизни и умеренной иммиграции поддерживать текущий уровень населения страны. Однако затем вновь пошло снижение. Нынешние 1,6 ребёнка – это уже мало.

Падение рождаемости идёт во всём мире, и в половине европейских стран ситуация такая же или даже хуже, чем в России. В Африке, в Азии, в других регионах то же самое — рождаемость падает везде:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту_рождаемости

2. В Торгово-промышленной палате предложили сделать доставку лекарств бесплатной:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/dostavka/

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексея Федорова министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас её стоимость составляет в среднем 300 рублей за заказ.

Непонятно, как это будет работать в тех случаях, когда стоимость лекарства – например, 30 рублей, а доставка стоит, предположим, те же 300.

3. Несмотря на экономические разногласия продолжается интеграция с западным соседом. Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз, выданных в двух наших странах:

http://rg.ru/2020/06/24/chto-daet-belarusi-i-rossii-podpisanie-soglasheniia-o-vzaimnom-priznanii-viz.html

Что произойдет после вступления соглашения в силу? Получится своеобразный “шенген” на две страны. Иностранцы смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории обоих государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. У них будет возможность следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам. Ключевой момент – въезд с белорусской стороны в Россию и наоборот будет возможен не через пункты пропуска. Кроме того, соглашение предполагает создание системы обмена информацией о пересечении границы, о выданных, аннулированных и признанных недействительными визах и иных документах, дающих право на въезд и пребывание. Иными словами, тем, кому ограничен въезд на территорию одной из стран, попасть во вторую не получится. В то же время не стоит забывать, что Беларусь и Россия сохраняют за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения.