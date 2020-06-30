Более трети врачей в РФ не верят в эффективность первой вакцины от COVID-19

30.06.2020, 18:54, Разное



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Исследование проводилось на платформе Врачи.РФ с 22 по 25 июня, общий объем выборки составил 562 респондента, информирует Новости GMP. Для повышения надежности результатов опроса была сделана корректировка в соответствии с общим числом работающих в стране врачей по данным Росстата за 2018 год.

Опрос показал, что большинство врачей не верит в то, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. В вероятность ее появления в 2021 году верят 31,7% респондентов, еще 27,8% медиков настроены более пессимистично и думают, что это случится не раньше, чем через несколько лет. При этом 35,5% считают, что экспериментальная вакцина не даст ожидаемого эффекта, а более половины опрошенных — 46,3% – и вовсе не загадывают, поможет ли «прививка от ковида» остановить пандемию.

В опросе также исследовались мнения врачей о проблемах, которые препятствуют борьбе с пандемией в России. Проблемой номер один медики считают низкую гигиеническую культуру значительной части населения — об этом заявили 60,3% врачей. Еще 43,2% опрошенных отметили дефицит квалифицированного медперсонала, 37,7% указали на нехватку средств индивидуальной защиты, 28,3% считают, что в РФ не хватает тестов на коронавирус.

Большинство респондентов сочли рекомендации Минздрава по лечению пациентов с коронавирусом жизнеспособными и реализуемыми: 20,1% врачей заявили, что они полностью выполнимы, 64,8% уверены, что они выполнимы частично. Однако специалисты, которые не работают с пациентами с COVID-19, настроены более критично: лишь 9,4% опрошенных в этой категории думают, что рекомендации Минздрава можно выполнить. Еще 25,6% считают, что они никак не влияют на процесс лечения.

Авторы исследования отмечают, что те специалисты, которые непосредственно работают по рекомендациям ведомства по лечению COVID-19, в большинстве своем уверены в их пользе для пациентов. Более 46% респондентов, работающих в больницах, перепрофилированных в «ковидарии», заявили, что рекомендации способствуют развитию опыта лечения болезни, 31% убеждены, что они важны для обмена опытом, еще 29,4% уверены в эффективности предлагаемого лечения.

В финальной части опроса респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале реакцию властей и общества на эпидемию коронавируса в России, сообщают Новости GMP. Специалисты, которые не вовлечены в борьбу с коронавирусом, в среднем оценивают реакцию госорганов на 2,8 балла. Те, кто непосредственно работают с больными, дали более высокую оценку — 3 балла. При этом медработники, которые имеют опыт борьбы с эпидемией, оценили поведение рядовых россиян на 2,1 баллов. Их коллеги, не работающие в «ковидариях», оказались чуть менее критичны и оценили реакцию и поведение своих сограждан на 2,3 балла.