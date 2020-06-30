Ученые: Глобальное потепление нивелировало действие предыдущего тысячелетнего похолодания на Земле

30.06.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи в ходе исследования установили, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, нивелировало результаты термических процессов, достигнутых предшествующим похолоданием периодом в 6,5 тысяч лет. Такие выводы были получены в результате современного аналитического конструирования климата Земли.

В процессе исследования ученых, представляющих Университет Северной Аризоны (США), была произведена реконструкция изменения климата Земли на протяжении последних 12-ти тысяч лет. В качестве базового “материала” для аналитической работы были использованы около 1,3 тысяч наборов данных, которые специалисты собрали в 679 уголках планеты. Среди них нашли применение результаты анализов древних отложений в озерах, информация об изотопном балансе в раковинах морских водорослей, а также десятки прочих климатических индикаторов, демонстрирующих особенности температурного режима в прошлые тысячелетия. В результате стало ясно, что около 6,5 тысяч лет назад началось плавное снижение температуры на Земле с динамикой в 0,1 С каждую тысячу лет. Впрочем, ориентировочно 150 лет назад, ввиду деятельности человечества, выбросы углекислого газа в атмосферу увеличились, и за указанный период тысячелетнее снижение температуры “сошло на нет”. По словам ученых, в случае продолжения указанной тенденции, в ближайшие столетия планета может достичь состояния так называемого Микулинского межледниковья – периода, в течение которого уровень мирового океана превышал ныне существующий на 10 метров.

По мнению профессора Даррела Кауфмана, одного из авторов исследования, начатая учеными научная работа должна быть продолжена и климат изучен более подробно с перспективой корректировки человеческой деятельности. В противном случае, полагает эксперт, человечество может “проиграть войну с глобальным потеплением”. Об этом пишет издание Scientific Data.