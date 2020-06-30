Дана Борисова назвала имена российских знаменитостей, страдающих от зависимости

30.06.2020, 18:53, Разное

Дана Борисова решила раскрыть подробности из жизни некоторых российских знаменитостей. Телеведущая открыто назвала имена коллег, которые страдают от алкогольной или наркотической зависимости в интервью Виталию Милонову для его YouTube-программы.

Российская ведущая, получившая популярность благодаря проекту “Армейский магазин”, в настоящее время активно участвует в съемках различных ток-шоу, пропагандируя здоровый образ жизни. Дана Борисова называет себя “экспертом в плане алкоголя и наркотиков”, ведь ей пришлось столкнуться с непростой проблемой из-за генетической предрасположенности.

Как информирует интернет-издание “НьюИнформ”, ссылаясь на слова телезвезды, все сейчас на телевидении проходят проверку на наличие коронавируса, однако Борисова перед съемками заставляла бы коллег по цеху сдавать анализ мочи, который позволил бы узнать много интересного. В выпуске шоу Милонова ведущая отметила, что подобную проверку не выдержали бы исполнитель Элджей и его жена Анастасия Ивлеева. Она рассказала, что зависимость есть и журналиста Юрия Дудя, а у телеведущей Ксении Собчак раньше было пристрастие к спиртным напиткам.