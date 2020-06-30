Мнение: Эксперимент по ресоциализации

30.06.2020, 18:49, Разное

Новости немецких экспериментов по ресоциализации детей.

В Берлине во второй половине 20 века бездомных мальчиков намеренно отдавали на воспитание мужчинам, осужденным за педофилию. Это был "эксперимент" на фоне сексуальной революции, власти о нем знали.

Об этом стало в середине июня, когда группа ученых обнародовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования берлинского сената. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В Германии на протяжении 30 лет известный и уважаемый профессор педагогики Гельмут Кентлер проводил эксперимент, в ходе которого педофилам было разрешено усыновлять бездомных детей. Сейчас Университет Хильдесхайма представил финальное расследование по этому делу.

Свою работу с молодежью Кентлер начал еще в 1960-х годах в Евангелической академии во Франкфурте. Вскоре его назначили "первым педагогом" в учебном центре для евангелической молодежи в Баварии.

В то время Кентлер стал известен благодаря своей теории о необходимости эмансипации подростков и стал помощником одного из самых известных немецких специалистов социальной педагогики Клауса Молленхауэра в Берлине.

Там Кентлер вскоре возглавил отдел социальной педагогики, издал книгу Родители учатся сексуальному воспитанию, а с середины 1970-х и до конца карьеры в 1996 году преподавал на курсах для педагогов в Ганновере.

Однако после его смерти стало известно о его эксперименте по усыновлению подростков педофилами. В нем принимали участие беспризорные мальчики 13-15 лет. Целью называлась "ресоциализация" сирот и ускорение процесса их взросления.

В 1988 году Кентлер объявил об успехе своего эксперимента. Профессор был убежден, что половая связь между приемными отцами и усыновленными мальчиками не вредит детской психике.

Обоснованием эксперимента было то, что у опекунов должна быть причина заботиться о беспризорниках. Сексуальный интерес, как считал Кентлер, и есть такой причиной.

Он принимал участие в лоббистских группах, которые добивались отмены запрета на педофилию. Их руководитель Бруно Бендиг в 1990-х был осужден за сексуальное надругательство над детьми.

Кентлер выступал к качестве эксперта в суде по подобным делам и гордился тем, что ни один из почти 30 процессов, в которых он участвовал, не закончился обвинительным приговором.

Сам профессор, который был открытым геем, воспитывал троих приемных сыновей. После смерти Кентлера в 2008 году журналисты и общественные организации называли его "борцом за эмансипацию" и "маяком" сексуального образования.

Только в 2013 году стали говорить о чудовищном эксперименте Кентлера, когда политолог Франц Вальтер заявил, что профессор играл ключевую роль в движении педофилов.

В шестидесятых в ФРГ, как и в других западных странах, началась сексуальная революция. В 1969 году немецкие власти отменили наказание за гомосексуальные связи.

В некоторых кругах общества начали обсуждалось необходимость разрешить сексуальные связи между взрослыми и детьми или подростками. Некоторые полагали, что интимные отношения с несовершеннолетними должны рассматриваться не как табу, а как прогрессивный метод воспитания.

Такие дискуссии открыто шли, в частности, в левых партиях и движениях, например, в партии Зеленых и Свободной демократической партии.

В 1980 году на съезде "зеленых" предложили бороться за разрешение на секс с детьми до 14 лет. А в 1982 году Даниэль Кон-Бендит – один из лидеров студенческих волнений во Франции 1968 года и депутат Европейского парламента от немецких Зеленых – заявил в ток-шоу: "Когда девочка пяти лет начинает раздевать тебя – это фантастика".

И так далее.

https://korrespondent.net/world/4246392-eksperyment-kak-v-frh-syrot-otdavaly-pedofylam – цинк

Отсталый Советский Союз никак не мог угнаться за такими передовыми практиками воспитания…