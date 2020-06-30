В Подмосковье разрешили гулять и заниматься спортом

30.06.2020, 18:30, Новости дня

В Подмосковье с 1 июля разрешаются прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор подписал постановление, согласно которому в Московской области снимается несколько действующих ограничений, сообщается в его официальном телеграм-канале.

«С 1 июля 2020 года разрешаются без ограничений прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, а также использование в парках культуры и отдыха, иных местах массового посещения объекты инфраструктуры городских округов, в том числе скамеек, беседок, иных объектов, предметов и оборудования, а также малых архитектурных форм, с которыми могли контактировать другие граждане», – говорится в сообщении.

Также со среды в регионе возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без предварительной записи; возобновляется работа кружков и репетиции коллективов в организациях, осуществляющих деятельности в сфере культуры, досуга, спорта, образовательных организациях; возобновляет работу в полном объеме ЗАГС, минсоцразвития, миноборазования.

Вместе с тем, до 15 июля продлены ограничения в стационарных отделениях социального обслуживания.

Кроме того, разрешается работа спортивных организаций для проведения спортивных и физкультурных мероприятий без зрителей с максимальным количеством участников не более 50 человек, а также фитнес-центров, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности; разрешается водный туризм, снимаются ограничения на киносъемочный процесс и ограничения в работе библиотек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не наблюдается ситуация, когда из-за снятия ограничений возможно увеличение количества людей с коронавирусом.