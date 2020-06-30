 

Демократы потребовали от разведки США информации о «сговоре» РФ с талибами

30.06.2020, 18:30, Новости дня

Члены палаты представителей США от Демократической партии требуют от представителей американской разведки лично рассказать про якобы «сговоре» РФ с талибами, сообщил лидер демократического большинства в палате Стени Хойер.

«Я призываю, чтобы Белый дом и глава аппарата выполнили мою просьбу и обеспечили, чтобы нам дали объяснения разведсообществом напрямую, чтобы мы могли в этом полностью разобраться», – передает его слова РИА «Новости».

Хойер заявил, что накануне Белый дом провел брифинг для восьми конгрессменов и дал представление только о позиции администрации Дональда Трампа, а не о позиции разведки. Теперь демократы требуют, чтобы разведка дала свою оценку достоверности этих сообщений.

Один раз 81-летний Хойер оговорился, назвав Россию Советским Союзом.

Он поддержал идею лидеров демократов по отдельному брифингу по этой теме для всего состава палаты представителей. Хойер выразил уверенность, что «Россия по-прежнему вовлечена в ситуацию в Афганистане в отрицательном ключе». Ответить на дополнительные вопросы он отказался ответить.

Ранее в Белом доме сообщили, что спецслужбы США не подтвердили обвинения в адрес РФ в якобы сговоре с талибами, в связи с этим о них не сообщалось президенту Дональду Трампу.

Трамп говорил, что ему никто не сообщал, то РФ якобы «побудила» боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска, о чем заявило издание The New York Times.

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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