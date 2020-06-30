Диетолог назвала продукты, способные вызвать целлюлит

30.06.2020, 18:30, Разное

Диетолог Елена Кален назвала продукты, способствующие появлению целлюлита. Медик подчеркнула, на образование «апельсиновой корки» влияет не только питание, однако оно играет ключевую роль.

Диетолог отметила, кофе, чай, какао и кола в больших количествах способны нарушить кровоснабжение, вследствие чего усиливается образование целлюлита. Употребление сладостей, шоколада, конфет, газированных сладких напитков повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает синтез инсулина, ускоряющего появление жира в подкожной клетчатке. Большое количество сахара приводит к повреждению поверхностей сосудов, они становятся менее эластичными, появляются отеки и «апельсиновая корка». Соль задерживает жидкость в организме, усиливая отечность. Употребление полуфабрикатов и фастфуда из-за большого количества ароматизаторов и красителей, содержащихся в их составе, может вызвать нарушение кровообращения и оттока лимфы. Почти все алкогольные напитки увеличивают количество выработанного гормона эстрогена, стимулирующего жироотложение и развитие целлюлита у женщин.

Елена Кален подчеркнула, для избавления от целлюлита необходимо наладить питание, а также делать обертывания, массаж, отказаться от курения, больше двигаться и спать достаточное количество времени.