Косметолог рассказала о способе “загореть” без солнца и солярия

30.06.2020, 18:23, Разное

Косметолог Наталия Махнева рассказала, каким образом можно получить эффект загара на коже, не прибегая к помощи солнца и соляриев. По словам специалиста, для этого необходимо особое питание.

Махнева рекомендует в течение месяца выпивать по стакану свежевыжатого морковного сока три раза в неделю. Через несколько недель следует повторить курс. Эксперт уверена, что морковный сок обеспечит коже золотистый оттенок. Кроме того, она станет более гладкой, сообщает РИА “Новости”.