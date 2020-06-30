Косметолог рассказала о способе “загореть” без солнца и солярия

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30.06.2020, 18:23, Разное

Косметолог Наталия Махнева рассказала, каким образом можно получить эффект загара на коже, не прибегая к помощи солнца и соляриев. По словам специалиста, для этого необходимо особое питание.

Махнева рекомендует в течение месяца выпивать по стакану свежевыжатого морковного сока три раза в неделю. Через несколько недель следует повторить курс. Эксперт уверена, что морковный сок обеспечит коже золотистый оттенок. Кроме того, она станет более гладкой, сообщает РИА “Новости”.



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