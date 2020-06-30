 

Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19

30.06.2020, 18:23, Разное

Наиболее близки к созданию эффективной вакцины в
Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который совместно с Министерством обороны России с 18 июня тестирует препарат на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Они испытывают внутримышечную инъекцию на 38 добровольцах.

В ходе доклада президенту России Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что первая группа из 18 добровольцев уже успешно прошла вакцинацию 18 июня. Второй группе из 20 человек ввели препарат 23 июня. Побочных эффектов пока выявлено не было.

Шойгу подчеркнул, что завершить испытания планируется к концу июля. Стоит отметить, что глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что Институт имени Гамалеи сможет приступить к производству вакцины в сентябре.

Ранее “Дни.ру” писали, что отечественные ученые достигли больших успехов в разработке вакцин от коронавируса в России. Над 47 видами препаратов работают в 14 научно-исследовательских центрах. Руководитель Института имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для выработки коллективного иммунитета потребуется около 70 миллионов доз вакцины.



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