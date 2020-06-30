 

Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

30.06.2020, 18:16, Новости дня

Власти Эстонии приняли решение о продлении до 14 июля запрета на авиасообщение с Россией, Белоруссией и Украиной в связи с высоким риском заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства экономики и коммуникаций республики.

«Вирус не исчез, и ситуацию в других странах необходимо отслеживать. В Европе есть места, где число заразившихся значительно возросло, поэтому мы продлеваем действие ограничения, вступившего в силу 18 мая. Европейский союз в настоящее время составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд в ЕС. К сожалению, Россия, Украина и Белоруссия не входят в число этих стран, так как распространение вируса в них все еще вызывает беспокойство», – передает РИА «Новости» слова министра Таави Ааса.

Чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости в стране должен составлять 25 или менее человек на 100 тыс. жителей в последние 14 дней.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Евросоюз начнет открывать границы с другими странами, однако в списке из 14 государств нет России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Венгерская компания присоединится к газопроводу “Турецкий поток”

08.06 / Свидетели рассказали подробности ночной стрельбы в Москве

25.06 / “Укравтодор” оценил убытки, нанесенные дорожному хозяйству наводнениями на западе Украины, ориентировочно в 234,4 млн грн

12.04 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

24.05 / В Центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 19 сотрудников

27.04 / Россия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев коронавируса

13.04 / Российские автозаводы возобновляют работу

13.05 / В РФ начата разработка новой госпрограммы развития Арктики

23.04 / Уволен начальник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где 55 студентов заразились коронавирусом

13.05 / Против протестующих в Черногории полиция применила светошумовые гранаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска