Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

30.06.2020, 18:16, Новости дня

Власти Эстонии приняли решение о продлении до 14 июля запрета на авиасообщение с Россией, Белоруссией и Украиной в связи с высоким риском заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства экономики и коммуникаций республики.

«Вирус не исчез, и ситуацию в других странах необходимо отслеживать. В Европе есть места, где число заразившихся значительно возросло, поэтому мы продлеваем действие ограничения, вступившего в силу 18 мая. Европейский союз в настоящее время составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд в ЕС. К сожалению, Россия, Украина и Белоруссия не входят в число этих стран, так как распространение вируса в них все еще вызывает беспокойство», – передает РИА «Новости» слова министра Таави Ааса.

Чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости в стране должен составлять 25 или менее человек на 100 тыс. жителей в последние 14 дней.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Евросоюз начнет открывать границы с другими странами, однако в списке из 14 государств нет России.