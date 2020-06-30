 

Sohu: Российская станция “Филин” может спровоцировать панику у американских бойцов

30.06.2020, 18:09, Разное

Недавно китайский новостной ресурс Sohu опубликовал релиз, знакомящий читателей с особенностями работы станции визуально-оптических помех “Филин”, разработанной в РФ. По данным источника, указанное оружие станет элементом оснащения всех современных кораблей ВМФ России.
Журналисты издания отметили, что радиус воздействия боевой станции достигает порядка пяти километров. Механизм поражающего действия установки основывается на атаке зрачков и зрительных нервов солдат условного врага, создавая при этом эффект головокружения и временной слепоты. В результате, по мнению китайских экспертов, вражеские бойцы вполне могут поддаться панике и утратить контроль над происходящими событиями в процессе сражения.

Резюмируя описанные факты, репортеры предположили, что, в случае использования станции “Филин” российскими Вооруженными Силами против армии США, боевые возможности установки способны создать существенный тактический перевес эксплуатирующей её стороне. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.



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