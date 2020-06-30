 

Рубль завершает месяц под давлением: курс евро превысил 80 рублей

30.06.2020, 18:06, Новости дня

Курс рубля завершает неделю и месяц потерей всего накопленного укрепления за период с середины мая. Днем доллар превысил отметку 71 рубль и на вечерних торгах Московской биржи торгуется по 71,2 рубля (+1,2 рубля к закрытию понедельника), евро подорожал до 80,02 рублей (1,3 рубля), согласно данным торгов к 18:20 мск.

В начале июня курс рубля достигал докризисных значений (доллар — 68 рублей, евро — 76,7 рубля), но под давлением игроков снизился в пятницу до уровня середины мая, точки начала укрепления.

Биржевые игроки усилили атаку на рубль накануне выходного дня 1 июля, запасаясь валютой на случай возможного ухудшения ситуации на мировых рынках пока российская валютная биржа не будет работать.

По оценке Росбанка, доллар укрепится до 71,5 рубля в третьем квартале и подешевеет до 70 рублей к концу года, и до 69 рублей в начале 2021 года, а евро укрепится до 77,9 рублей, а затем подешевеет до 77 в конце года и до 77,3 рублей в начале следующего года.

Экономических причин нет для ослабления национальной валюты. Экономика РФ быстро восстанавливается. "Россия может пройти через этот кризис легче, чем другие страны; по мнению команды макроаналитиков Альфа-Банка, это связано с небольшой долей малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики", — отмечается в обзоре крупнейшего частного банка страны.

Цена нефти остается стабильной с утра после небольшого снижения на 20-30 центов. Согласно данным торгов в Лондоне во вторник к 18:20 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 41,1 доллар (-1,3%), а за американской WTI — 39,45 долларов (-0,4%).

Фондовые индексы с обеда не меняются. Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, снижается на 0,5% (утром минус 0,1%), индекс РТС, долларовой стоимости акций, снижается на 1,7% (утром рос на 0,6%).



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