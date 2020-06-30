Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге

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30.06.2020, 18:06, Новости дня

Сильный ветер повалил множество деревьев в Санкт-Петербурге, одно из них упало на двигавшийся автомобиль. Травмы получили четыре человека, их доставили в больницу.

Инцидент произошел у дома 16 по Институтскому проспекту. Высокий клен не выстоял под порывом ветра и рухнул прямо на крышу проезжавшей мимо "Лады-Веста". Легковушка потеряла управление, съехала на тротуар и врезалась в забор.

Прибывшие на место медики доставили четверых пострадавших в больницу.

По данным МЧС, всего в городе в результате разгула стихии — с утра в Петербурге льет дождь, а порывы ветра достигают 17 метров в секунду — оказались повреждены пять машин.



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