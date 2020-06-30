В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом

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30.06.2020, 18:06, Новости дня

На алтаре Сент-Олбанского собора (британское графство Хартфордшир) появилась картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом. Такое творение разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Картина была написана художницей Лорной Мэй Уодсворт в 2009 году. Она срисовала Христа с темнокожего жителя Ямайки, сообщает Daily Mail.

Настоятель Сент-Олбанского собора быстро согласился разместить в здании картину. По его словам, они превратили Алтарь изгнанных в место для размышлений и молитв.

Художница, создав такое произведение, решила бросить вызов западному мифу о том, что Иисус Христос выглядел как белокожий европеец. Картина копирует знаменитую фреску Леонардо да Винчи.



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