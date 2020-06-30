С июля минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 грн – Пенсионный фонд

30.06.2020, 18:05, Новости дня

С июля 2020 года минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионные фонда.

“Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для пенсионеров, которые не работают, возрастет размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж.

Минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составит – 1712 грн, а максимальный – 17 120 грн.

“Независимо от того, работает человек или нет, возрастут размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума. Размер повышения пенсии в результате перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума”, – добавили в Пенсионном фонде.

В ведомстве отмечают, что перерасчет проведен в автоматическом режиме, а выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5000 грн.