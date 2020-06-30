 

В Украину прибыл из Италии первый самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений

30.06.2020, 18:05, Новости дня

Из Италии в Украину прибыл самолет с помощью для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины. Об этом 30 июня сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия на своей странице в Twitter.

відповідає на заклик. Ми працюємо над відправкою матеріалів необхідних для ліквідації наслідків повені, що спіткала Україну. Перший @ItalianAirForce прибув сьогодні о 13:00 Читайте тут https://t.co/r4G97EgxPF pic.twitter.com/8ogr80jsaL

— Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) June 30, 2020

В пресс-службе посольства Италии в Киеве сообщили, что в Украину доставлены палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные корпусом национальной пожарной команды, итальянскими областями и национальными организациями волонтеров гражданской обороны.

“В результате сильных наводнений, постигших Украину, Италия оказывает помощь, направленную на противостояние этой чрезвычайной ситуации и поддержку деятельности по спасению, а также помощь пострадавшему населению”, – заявил посол.

Дипломат поблагодарил за поддержку оказанную с направлением врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии.

Посол отметил, что запланирован еще один самолет с помощью.

По информации пресс-службы Европейской комиссии, Италия отправила в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.

По состоянию на 30 июня в четырёх областях Украины подтопленными остаются 147 домов, разрушено более 150 км дорог.

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18). 

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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