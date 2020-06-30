«Они стали полными из-за герпеса»: Алла Довлатова раскрыла «секрет» своих «накачанных» губ

30.06.2020, 17:53, Разное

Алла Довлатова в одном из последних интервью раскрыла «секрет» своих «накачанных губ» и пояснила о любимых косметических процедурах. Ведущая призналась, в период карантина она продолжала работать.

Алла Довлатова подчеркнула, она имела лишь три выходных в неделю, которые проводила с родными, не выходя даже за покупками. 45-летняя ведущая вечернего шоу на радио занимается спортом, любит массаж и лазерную косметологию. После тридцати лет она активно начала ухаживать за собой. В данное время знаменитость проходит курс «лазерного омоложения». Также ведущая постоянно колет гиалуроновую кислоту и питает кожу с помощью витаминов. Ранее она делала инъекции ботокса, однако сейчас отдает предпочтение лазерным процедурам.

Довлатова пожаловалась, поклонники очень часто интересуются, с помощью каких инъекций ей удалось получить такие «пухлые» губы. Ее уже «достали» этими вопросами. Ведущая подчеркнула, ее губы имеют более полный вид, поскольку стали фиброзными из-за герпеса, появляющегося еще с детства.