 

Археологи обнаружили под пирамидой в Теотиуакане пещеру естественного происхождения

30.06.2020, 17:53, Разное

Археологам, представляющим Национальный институт антропологии и истории в Мехико, удалось обнаружить пещеру естественного происхождения под древней пирамидой Луны, расположенной в Теотиуакане (Мексика). Новое открытие способно перевернуть представление о древнем городе и его архитектуре.
Теотиуакан полон загадок. О нем не сохранилось ни письменных, ни устных свидетельств. Таинственности добавилось с обнаружением системы подземных пещер под одним из самых масштабных сооружений “Города Богов” – Пирамиды Луны. Историки утверждают, что строительство зиккурата проводилось с 100 по 450 годы н. э., а после завершения работ пирамиду использовали для языческих ритуалов, принося в жертвы животных и людей. Высота Пирамиды Луны достигает 43 метров.

Во время предыдущих работ были выявлены искусственные туннели под Пирамидой Луны, практически не отличающиеся от пещер Пирамиды Солнца и Пирамиды Кецалькоатля. Их вырывали для работы со строительными материалами, а затем проводили астрономические наблюдения и применяли их с целью почитания смерти.

С помощью неинвазивных геофизических методов специалисты смогли отыскать на глубине 15 метров пещеру, образованную естественным путем и игравшую роль важного центра для первых жителей. Эти поселенцы повлияли на будущее развитие древнейшего города Теотиуакан.



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