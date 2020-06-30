 

В РФ отреагировали на желание США выкупить С-400 у Турции

30.06.2020, 17:48, Новости дня

Перепродажа российских С-400, проданных Турции, невозможна без соответствующего разрешения Москвы, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», – сказала «Интерфаксу» представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства.

Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что попытка США выкупить российские С-400 «упирается в региональные амбиции» Турции.

Напомним, 24 июня РФ заявила о готовности заключить с Турцией новый контракт по С-400. В начале июня Турция заявила о достижении «принципиального согласия» с Россией по поставке второго комплекта С-400.

Ранее спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США.



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