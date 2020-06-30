Энн Хэтэуэй рассказала о необычных съемках у Кристофера Нолана: “На его площадке нет стульев и никто никогда не сидит”

30.06.2020, 17:37, Разное

Режиссер таких фильмов, как “Начало”, “Интерстеллар”, “Дюнкерк” и создатель современной трилогии про Бэтмена, Кристофер Нолан известен своим консервативным подходом к съемкам: у него нет сотового телефона и аккаунтов в соцсетях, а кино он предпочитает снимать только на пленке. Новую информацию о необычных методах режиссера рассказала не раз работавшая с ним Энн Хэтэуэй. В рамках очередной серии выпусков программ издания Variety Actors on Actors она поговорила со своим коллегой и давним другом Хью Джекманом. Они обсудили “Оскары” (оба были ведущими этой церемонии), съемки, а также работу с Ноланом, с которым оба сотрудничали: Хью играл в фильме режиссера “Престиж”, а Энн исполняла роль Женщины-кошки в картине “Темный рыцарь: Возрождение легенды” и играла в “Интерстелларе”.

Тебе посчастливилось поработать с тремя режиссерами, которые не разрешают пользоваться сотовыми телефонами: Дарреном Аронофски, Дени Вильневом и Кристофером Ноланом… А еще последний не разрешает ставить стулья на съемочной площадке. Я дважды работала с ним, и это решение он объясняет так: если есть стулья, значит, люди на них сядут, а если люди сидят, значит, они не работают. Он снимает замечательные фильмы с точки зрения амбициозности и технического прогресса – и при этом умудряется уложиться в срок и не превысить бюджет. Мне кажется, эта штука со стульями – часть его грандиозного замысла. Возможно, он так экономит…

– сказала Энн.

Энн Хэтэуэй и Кристофер Нолан

Также стоит отметить: все работавшие с Кристофером Ноланом актеры часто говорят, что режиссер на площадке и сам никогда не сидит на месте и постоянно рвется “в бой” – активно передвигается по павильонам и раздает указания. Энн также упомянула, что перед съемками фильма “Темный рыцарь: Возрождение легенды”, где она играла Женщину-кошку, режиссер попросил ее как следует подкачаться и самой выполнить большую часть трюков.

Энн в роли Женщины-кошки в фильме “Темный рыцарь: Возрождение легенды”Хью, в свою очередь, тоже вспомнил свою историю, связанную с Кристофером Ноланом:

Перед съемками “Престижа” мой адвокат сообщил мне, что, согласно документам, у меня будет не личный трейлер на площадке, а совмещенный: то есть я буду делить его с Кристианом Бейлом. Адвокат сказал мне: “Ты находишься на том этапе карьеры, когда тебе уже просто неприлично не иметь личного трейлера”. Хоть я сам никогда не понимал шума вокруг этих вагончиков, но в итоге позволил своему сотруднику связаться с Крисом по этому поводу. В ответ Нолан позвонил моему адвокату и сказал: “Дело в том, что трейлер имеет смысл, когда актер проводит там много времени. Но даже с учетом того, что Хью Джекман и Кристиан Бейл будут делить пространство, они будут находиться в этом вагончике не больше часа в день. И я также лично обещаю, что Хью не будет зря тратить время на площадке и будет покидать ее в 7 вечера каждый день. И так оно в итоге и оказалось.

Энн Хэтэуэй и Хью ДжекманВместе с Хью Энн обсудила не только работу, но и личные новости: например, то, как пандемия коронавируса повлияла на их жизнь. Хэтэуэй сказала, что в сложившейся непростой ситуации смогла найти свои плюсы:

Знаешь, мой сын (в декабре 2019 года Энн Хэтэуэй стала матерью во второй раз – Ред.) впервые сказал “мама” в тот день, когда я должна была быть на съемочной площадке. Но из-за вируса проект встал на паузу, и я смогла быть вместе со своим ребенком в этот момент. Все познается в сравнении.

На вопрос, как обстоят дела у ее супруга Адама Шульмана, актриса ответила:

У Адама все прекрасно, он всегда спокоен и настроен оптимистично. Если и выбирать, с кем проводить карантин, то я всегда бы голосовала за Адама.

Энн Хэтэуэй и Адам ШульманХью также признался, что его супруга Дебора сохраняет в этой ситуации чувство юмора. В конце разговора актеры даже договорились о двойном Zoom-свидании со своими супругами – но эту встречу журнал Variety уже вряд ли покажет. Мы также напоминаем, что в публичном доступе благодаря этому журналу есть другое воссоединение: разговор “Друзей” Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.