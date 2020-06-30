В Тверской области прошла церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

30.06.2020, 17:37, Разное

В

Тверской области состоялось

торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Комплекс создан,

чтобы отдать дань памяти бойцам, сражавшимся за Родину в годы Великой

Отечественной войны. Церемонию открытия посетили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Центральной

фигурой памятника стала 25-метровая скульптура солдата, рядом располагаются

павильоны с музейными экспонатами.

Место

для размещения мемориального комплекса выбрано не случайно – в период с января

1942 года по март 1943 года здесь проходили ожесточенные сражения, получившие

название “Ржевская битва”. Бои подо Ржевом играли важную стратегическую роль, в

ходе них погибли сотни тысяч красноармейцев. Из-за большого количества потерь

власти СССР не раскрывали информацию о битве, до последнего времени этот

отрезок войны оставался малоизвестным современникам. Сейчас руководство страны

иначе относится к сражениям в районе Ржевско-Вяземского выступа. Так, Владимир

Путин считает,

что необходимо хранить память о подвиге солдат Красной Армии. “Еще недавно в

официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало,

скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было

вспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные,

изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась

за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли”, – отметил президент РФ на

церемонии открытия мемориала.

За

последние годы благодаря активности властей, общественных организаций и граждан

в России всё больше внимания уделяется героям боев подо Ржевом. К примеру, весной

Музей Победы провёл конкурс

стихотворений о Ржевской битве. В творческом состязании приняли участие

представители молодежи в возрасте до 25 лет. Организаторы предложили поэтам

поразмышлять о значении Ржевской битвы для страны в целом и для солдат, которые

сражались на этой территории.

Кроме

того, в конце прошлого года в прокат вышел художественный фильм “Ржев”,

повествующий о сражении за деревню Овсянниково. В киноленте авторы стремились

показать войну с разных сторон, в том числе с самых неоднозначных. В основу

кинокартины легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева “Искупить

кровью”. Идею создания фильма по данному произведению кинокомпании “Триикс Медиа”

предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, он же стал спонсором

киноленты. Дедушка бизнесмена, Евгений Ильич Пригожин, участвовал в сражениях

подо Ржевом и состоял в переписке с Кондратьевым. Впоследствии писатель сделал Евгения

Ильича прототипом главного героя повести “Искупить кровью”. Сразу после выхода

на большие экраны фильм “Ржев” привлёк внимание аудитории и получил множество

положительных оценок.

Мемориал

Советскому солдату возведен по инициативе Российского военно-исторического

общества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ,

Правительства Тверской области и Музея Победы. Проект мемориального комплекса

подготовили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Первоначально церемония открытия памятника должна была состояться 9 мая, но

дату перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.