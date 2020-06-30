В Анапе маленький ребенок умер после засыпания песком

30.06.2020, 17:37, Разное

Восьмилетний мальчик умер в Анапе, будучи засыпанным песком на пляже. Инцидент произошел неподалеку от станицы Благовещенской.

Следователи установили, что 30 июня дети играли на пляже, когда ребенок залез в яму, выкопанную ими накануне. После этого яму по неизвестным причинам засыпало песком. Родители вызволили мальчика и вызвали скорую помощь, но было слишком поздно.