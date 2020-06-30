Шойгу доложил Путину о завершении строительства четырех медцентров

30.06.2020, 17:30, Новости дня

Военные строители завершили строительство четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер пообещал вести борьбу с коронавирусом настойчиво и последовательно.

«В соответствии с вашим поручением в Воронеже, а также городах Республики Дагестан – Каспийске, Дербенте и Хасавюрте – министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест», – передает слова Шойгу ТАСС.

Он добавил, что все центры оснащены необходимым современным оборудованием, готовы к приему пациентов.

В Воронеже многопрофильный медцентр для лечения больных с коронавирусом по типовому проекту Минобороны, который уже был ранее реализован в Хабаровске и Подольске, возводился с 25 апреля. Его поручил построить Путин 15 мая после разговора с губернатором Александром Гусевым.

После эпидемии коронавируса медцентр будет использоваться как инфекционная больница.

В Минобороны сообщали, что до 30 июня построят также три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Также было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

«Завершили строительство в Пензе медицинского инфекционного центра, входящего в состав военного госпиталя», – также сообщил Шойгу.

Он указал, что возможности центра позволяют оказывать медпомощь заразившимся коронавирусом, осуществлять комплексную диагностику.

Путин в ходе разговоре выразил уверенность, что эти медцентры внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом.

«А ее (борьбу) мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан», – сказал Путин.

12 июня заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что медцентры, построенные военными по поручению президента Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%.