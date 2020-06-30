“Ну прям моё это!”: Яна Кошкина высказалась о перспективах смены пола

30.06.2020, 17:30, Разное

Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой высказала свое мнение о возможной смене пола. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

На опубликованном в ленте фотоснимке красотка позирует, одетая лишь в лёгкое короткое платье белого цвета и босоножки на высокой шпильке на фоне искусно сделанных резных ступеней особняка. Лицо артистки озарено веселой улыбкой, а правой рукой она кокетливо сжимает подол платья, приоткрывая взору зрителя свои длинные стройные ноги. Эффектный снимок Яна Кошкина сопроводила признанием о том, что считает большим везением факт своего рождения девочкой. “Ну прям моё это! Ни за что бы не поменяла пол”, – резюмировала свое убеждение телезвезда.

Стоит отметить, что реакция фолловеров на откровения красавицы оказалась неоднозначной. С одной стороны, женская часть подписчиков выразили полную солидарность с Кошкиной. А с другой – многие поклонники мужского пола иронически предпочли “завлечь” любимицу к упомянутой ей нежелательной процедуре. Среди возможных преимуществ, к слову, назывались способность мужчин “писать стоя” и утренняя эрекция. Впрочем, немалое количество посетителей просто похвалило красоту актрисы: “Яна, твоя естественность шикарна!”. Об этом сообщает издание Newinform.com.