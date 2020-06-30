Видео: Что сохранилось русского на Аляске

30.06.2020, 17:16, Новости дня

В городе Ситка на Аляске, бывшем Ново-Архангельске, группа активистов потребовала снести памятник русскому правителю полуострова Александру Баранову. Между тем на Аляске есть огромное количество следов пребывания там русских, и многие из топонимов, например, назвали на русский манер сами американцы – отдав тем самым дань уважения первооткрывателям полуострова.

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