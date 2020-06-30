Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

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30.06.2020, 17:16, Новости дня

Американский актер, комик и режиссер Карл Райнер умер в возрасте 98 лет, артист стал известен благодаря комедийному сериалу «Шоу Дика Ван Дайка».

Райнер – обладатель премии «Грэмми» и девяти наград «Эмми», передает ТАСС.

Россиянам он известен по роли Сола Блума в трилогии о «Друзьях Оушена». Также Райнер снимался в сериале «Доктор Хаус», «Парки и зоны отдыха» и комедии «Русские идут! Русские идут!».

Актер скончался дома, в окружении семьи.



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