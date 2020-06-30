 

Киселев назвал смешным запрет семи российских телеканалов в Латвии

30.06.2020, 17:08, Новости дня

Решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today из-за того, что ими якобы владеет гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, является смешным и доказывающим неосведомленность латвийских властей, сообщил сам Киселев, отметив, что никакого отношения к RT не имеет.

«Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами», – передает его слова РИА «Новости».

Киселев – гендиректор МИА «Россия сегодня». Главный редактор RT – Маргарита Симоньян, на нее санкции ЕС не распространяются.

Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.

Ранее стало известно, что трансляция семи входящих в семью RT российских каналов запрещена на территории Латвии по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), так как они «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».



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