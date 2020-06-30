Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции, но не упомянул обнуление своих сроков

30.06.2020, 17:04, Разное

Президент России Владимир Путин во время обращения 30 июня призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Текст обращения Путин зачитал во Ржеве, где вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

– Прошу каждого сказать свое слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный, – подчеркнул президент РФ за день до дня официального голосования по поправкам.

Путин ни разу не упомянул, что поправки к Конституции, в случае если они будут приняты, “обнулят” его сроки и позволят ему снова баллотироваться в президенты. Однако он заявил, что народ голосует за страну, “в которой хочет жить”.

– Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам, – заявил он.

Путин также сказал, что поправки “закрепляют такие ценности и принципы”, как “правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании”. Все это, по его словам, будет закреплено как “высшие, безусловные конституционные гарантии”.

– Все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке, – еще раз пообещал он.

На 29 июня явка на голосовании по поправкам составила 37,2%. Всего, по данным ЦИК, проголосовали 40 миллионов 415 тысяч человек. Данные о явке учитывают и электронное голосование.

Политолог Валерий Соловей в интервью “МБХ медиа” ранее рассказал, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко якобы пообещал Владимиру Путину явку в 65% на голосовании по поправкам к Конституции. “Это такой целевой ориентир, голосование за – 73–75%. И если мы посмотрим на так называемые экзитполы ВЦИОМа, то мы увидим, что дело тянут к этим цифрам”, – заявил он.

Досрочное голосование началось 25 июня, официальное назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, которое даст ему возможность идти еще на два президентских срока, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить в Конституцию упоминание бога и запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.