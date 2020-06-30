За какую страну вы голосуете?

30.06.2020, 17:01, Разное

Очень понравилось выступление Путина, агитирующего за поправки в Конституцию.

Четко, лаконично. Даже те, кто не определился, после расставленных президентом акцентов, может твердо сказать «за» он или «против».

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить». Хотите жить в стране, где Путин со своей воровской камарильей сможет править до 2036 года? Голосуйте «за».

«…страну … с современным образованием и здравоохранением». Готовы довольствоваться отстойной школой, койкой в коридоре больницы с текущей крышей, сбором всем миром денег для лечения больных детей? Голосуйте «за».

«…страну … с надёжной социальной защитой граждан». Вы – путинский средний класс с зарплатой в 1,5 МРОТ или того меньше, но вы довольны, что хватает хотя бы на макарошки? Вам нравится увеличение пенсионного возраста и постоянная обдираловка пенсионеров? Устраивают нищенские выплаты на детей и очереди в детсады? Голосуйте «за».

«страну … с эффективной властью, подотчётной обществу». Нравится президент, воюющий то в Сирии, то в Украине при миллионах граждан, живущих за чертой бедности и месяцами прячущийся в бункере даже от вируса? Депутаты, с зарплатой в 10 раз больше средней по стране, одобряющие антинародные законы? Губернаторы, раздающие подряды родственникам и свойственникам и мэры, оптимизирующие школы и больницы, а на «сэкономленные» деньги перекладывающие плитку? Голосуйте «за».

Ради такой страны – путиных, сечиных, патрушевых, миллеров, костиных, шуваловых, их детей, жен, любовниц и корги в бизнес-джетах – вы работаете, ее хотите «передать детям и внукам»? Тогда вам действительно стоит поддержать путинский обнуляж.

СерпомПо