Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову сократили срок

30.06.2020, 16:56, Новости дня

Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову сократили срок лишения свободы на четыре месяца, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Алексея Кузнецова на приговор и постановил исключить из обвинения ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по фактам совершения двух сделок) квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения». По данному эпизоду Кузнецову снижено наказание», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Наказание для бывшего чиновника после сокращения срока составило 13 лет и восемь месяцев колонии общего режима.

Кузнецова в декабре 2019 года признали виновным в деле о хищении свыше 14 млрд рублей. В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции. 2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова Валерия Носова за мошенничество.